Создание темы для Live Journal

Необходимо на http://king-of-magic.livejournal.com/ (платный аккаунт) сделать свой стиль оформления(если такое возможно, а то я что-то не очень разобрался). Дизайн у меня есть, верстать я буду сам, просто мне нужна ваша помощь чтобы разобраться с шаблонизацией ЖЖ.

Оплата: Яндекс.Деньги, перевод на мобильный(если у вас МТС, Билайн, Мегафон или ТЕЛЕ2 и вы из России), Перевод на счет в Альфа-Банке

WebMoney НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ