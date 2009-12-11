Создание темы для Live Journal

Есть сайт: tvio.ru Там шаблон переделывался с Datalife Engine, потому немного захламлен ненужным кодом. Нужно его повторить, только сделать изначально для WordPress с понятной структурой html и css кода(как в простых шаблонах вп). ! Возможна переделка из ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо на http://king-of-magic.livejournal.com/ (платный аккаунт) сделать свой стиль оформления(если такое возможно, а то я что-то не очень разобрался). Дизайн у меня есть, верстать я буду сам, просто мне нужна ваша помощь чтобы разобраться с шаблонизацией ЖЖ.
Оплата: Яндекс.Деньги, перевод на мобильный(если у вас МТС, Билайн, Мегафон или ТЕЛЕ2 и вы из России), Перевод на счет в Альфа-Банке
WebMoney НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ
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