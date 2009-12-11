Переверстать шаблон Joomla!

Есть сайт, система Joomla! 1.0.15. Необходимо переверстать шаблон, значительно его упростить и перенести содержимое ближе к началу страницы (в коде) и еще несколько мелких добавлений незначительных.

В предложении указывайте сроки и стоимость, без них они рассматриваться не будут.