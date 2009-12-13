Нужна верстка таблички

В приложении файл test.html. Там приведена простенькая табличка. Нужно ее сверстать, чтобы были удобночитаемые шрифты, размеры шрифтов и ячеек. Требования к верстке:

1) кросбраузерность (firefox + IE)

2) названия колонок надо как-то выделить

3) расширение экрана стандартное для 17-дюймового ЖК

4) ссылки должны выделяться при наведении мышкой

5) колонки "кол-во", "товары", "цена" должны быть на одном уровне с содержимым строк (сейчас там смещено...)

6) ГЛАВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ - строка таблицы должна быть так сделана, чтобы занимала на экране не более 2-3 текстовых строк. Т.е. надо расширить таблицу в ширину таким образом, чтобы всего на экране помещалось как можно больше строк таблицы. Ширина таблицы должна быть фиксированная в пикселях. Если будет вылазить за монитор, ничего страшного. Т.е., например, ячейка "Christian Lacroix // Tumulte Pour Homme // Туалетная вода 50 мл муж." должна быть 1 строкой. Комментарии и адрес могут занимать 2-3 строки, не больше.

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