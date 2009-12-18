Верстка сложного сайта

Алексей, большой молодец, я знаю как трудно за кем то доделывать, я знаю как сложно оценить сколько придется доделывать, но все было сделано на высоком уровне, без гемороя, работалось легко и на одном дыхании. Спасибо за работу, спасибо что не подвел.