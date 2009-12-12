Приватный проект для Горыныч90

Срочно нужен хороший верстальщик на верстку сложного сайта стучитесь в аську Верстка под жумлу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вставить на два мои сайта готовые баннеры эдвордз и баннер аукро.
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно исправить шаблон сайта www.psk-build.ru 1. Переписать меню на java, чтоб не загружалось строкой 2. Переделать шаблон для основного блока. Сделать чтобы основной информационный блок не сужался меньше определенного размера, или чтобы информация в нем ...Закрыт14 лет назад
Есть сайт, система Joomla! 1.0.15. Необходимо переверстать шаблон, значительно его упростить и перенести содержимое ближе к началу страницы (в коде) и еще несколько мелких добавлений незначительных. В предложении указывайте сроки и стоимость, без них они рассматриваться ...HTML-верстка19 заявокЗакрыт14 лет назад
- $15
Кроссбраузерно, валидно, дивами, одним css-файлом Картинка сайта главной страницы естьЗавершен14 лет назад
Необходимо на http://king-of-magic.livejournal.com/ (платный аккаунт) сделать свой стиль оформления(если такое возможно, а то я что-то не очень разобрался). Дизайн у меня есть, верстать я буду сам, просто мне нужна ваша помощь чтобы разобраться с шаблонизацией ...HTML-верстканет заявокЗакрыт14 лет назад
Есть сайт: tvio.ru Там шаблон переделывался с Datalife Engine, потому немного захламлен ненужным кодом. Нужно его повторить, только сделать изначально для WordPress с понятной структурой html и css кода(как в простых шаблонах вп). ! Возможна переделка из ...Завершен14 лет назад
Нужны хэддер и футерЗавершен14 лет назад
Требования: хорошее знание php, MODx; исполнительность, аккуратность, быстродействие (сроки сжатые). Предоплата отсутствует. Оплата труда высокая (от 500р. до 1500р. за шаблон в зависимости от степени сложности). Выбор исполнителя осуществляется после выполнения ТЗ. Просьба: в ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Всем доброго времени суток. Требуется вставить текст на сайт. сайт простой на html. Поправить одну страницу, где то пробел в коде.Поправить css. криво отображается менюшка. Ася: 453-840 Оплата по факту. Возможно дальнейшее сотрудничество. предлагайте цену и сроки. Ищу ...Завершен14 лет назад
Требуется натяжка html версток на движок hostcms. Кто не работал с етой системой лучше предложения не оставлять. Цена по 250 р за дизайн (простой несложный). Всего нужно будет натянуть 10 штук.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт14 лет назад