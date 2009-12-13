Приватный проект для eastside

$377
HTML-версткаЗавершен1 заявка187 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Набор текстов со сканированных копий для сайта http://www.5000-recipe.ru

Преобразование к html разметке.

все стандартны согласно разметке

а также приведение к стандартам W3C.

Общий объем работ на 377$

Обязательно к исполнению: http://www.sd-company.su/index.php?mode=html&f=freelancers

Данный проект является ПРИВАТНЫМ!

Если хотите получать такие же работы ознакомьтесь с подробными условиями на

http://www.weblancer.net/vacancies/30842.html

14 лет назад
Zerohold
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
eastside
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$377
7 дней
В очередной раз работал с Романом. Эмоции только положительные. Планирую взять человека не только на постоянной основе в работу, но и на более крупные проекты.
Отличный заказчик. Четкое задание. Быстрая оплата. Было приятно работать. Рекомендую!
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