Приватный проект для eastside

Необходимо на http://king-of-magic.livejournal.com/ (платный аккаунт) сделать свой стиль оформления(если такое возможно, а то я что-то не очень разобрался). Дизайн у меня есть, верстать я буду сам, просто мне нужна ваша помощь чтобы разобраться с шаблонизацией ...