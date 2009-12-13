Исправить верстку сайта

HTML-версткаЗакрыт9 заявок239 просмотров
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Здравствуйте!

Интернет-магазин (webasyst) плохо отображается в ИЕ и Опере. В firefox отображение идеальное.

В ИЕ непропорциональные шрифты, средняя либо правая колонка уходят вниз и еще много других глюков.

В Опере неверное отображение текста.

Необходимо, чтобы во всех трех браузерах отображение было одинаковым, без глюков.

14 лет назад
Sekret_Remonta
Оксана 
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
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