Исправить верстку сайта

Здравствуйте!

Интернет-магазин (webasyst) плохо отображается в ИЕ и Опере. В firefox отображение идеальное.

В ИЕ непропорциональные шрифты, средняя либо правая колонка уходят вниз и еще много других глюков.

В Опере неверное отображение текста.

Необходимо, чтобы во всех трех браузерах отображение было одинаковым, без глюков.