Приватный проект для without_nick

Требуется сделать верстку макета, оплата ЯД
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Набор текстов со сканированных копий для сайта http://www.kak-razvodit.ru
Преобразование к html разметке.
все стандартны согласно разметке
а также приведение к стандартам W3C.
Общий объем работ на 300$
Обязательно к исполнению: http://www.sd-company.su/index.php?mode=html&f=freelancers
Данный проект является ПРИВАТНЫМ!
Если хотите получать такие же работы ознакомьтесь с подробными условиями на
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