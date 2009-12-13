Вёрстка под DatingPro

$70
HTML-версткаЗакрыт1 заявка177 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток.

Требуется вёрстка сайта знакомств под CMS DatingPro.

Макет главной страницы прилагается.

Писать только тем кто имел опыт работы с данной CMS.

Бюджет ограничен.

Оплата по факту.

WMZ либо внутренняя валюта сервиса.

Сначала верстаете на своём хосте, заказчик проверяет, оплачиваю 50% переносите на хост заказчика и получаете остальные 50%.

14 лет назад
sosed
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Исправить верстку сайта

    Здравствуйте! Интернет-магазин (webasyst) плохо отображается в ИЕ и Опере. В firefox отображение идеальное. В ИЕ непропорциональные шрифты, средняя либо правая колонка уходят вниз и еще много других глюков. В Опере неверное отображение текста. Необходимо, чтобы ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Приватный проект для without_nick

    $300

    Набор текстов со сканированных копий для сайта http://www.kak-razvodit.ru Преобразование к html разметке. все стандартны согласно разметке а также приведение к стандартам W3C. Общий объем работ на 300$ Обязательно к исполнению: http://www.sd-company.su/index.php?mode=html&amp;f=freelancers Данный проект является ПРИВАТНЫМ! Если хотите получать такие же работы ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Приватный проект для eastside

    $377

    Набор текстов со сканированных копий для сайта http://www.5000-recipe.ru Преобразование к html разметке. все стандартны согласно разметке а также приведение к стандартам W3C. Общий объем работ на 377$ Обязательно к исполнению: http://www.sd-company.su/index.php?mode=html&amp;f=freelancers Данный проект является ПРИВАТНЫМ! Если хотите получать такие же работы ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужна верстка таблички

    В приложении файл test.html. Там приведена простенькая табличка. Нужно ее сверстать, чтобы были удобночитаемые шрифты, размеры шрифтов и ячеек. Требования к верстке: 1) кросбраузерность (firefox + IE) 2) названия колонок надо как-то выделить 3) расширение экрана стандартное ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Поправить шаблон сайта

    Нужно исправить шаблон сайта www.psk-build.ru 1. Переписать меню на java, чтоб не загружалось строкой 2. Переделать шаблон для основного блока. Сделать чтобы основной информационный блок не сужался меньше определенного размера, или чтобы информация в нем ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Переверстать шаблон Joomla!

    Есть сайт, система Joomla! 1.0.15. Необходимо переверстать шаблон, значительно его упростить и перенести содержимое ближе к началу страницы (в коде) и еще несколько мелких добавлений незначительных. В предложении указывайте сроки и стоимость, без них они рассматриваться ...

    Joomla
    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад