Сверстать 10 страниц

Сверстать шаблон под joomla 1.0 Есно по всем правилам, отображение во всех браузерах, валидность и тд. компонент под шаблон готов простомотреть можно по адрессу http://wedding-bells.ru/pro может быть адресс не доступен, показываю со своего компьютера поэтому как будите ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Точнее футер и хедер для страниц есть, нужно доверстать контентую область.
Работы на два часа максимум ( половина страниц - просто текстовые)
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