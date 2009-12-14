Сверстать 10 страниц

HTML-версткаЗавершен12 заявок266 просмотров
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Точнее футер и хедер для страниц есть, нужно доверстать контентую область.

Работы на два часа максимум ( половина страниц - просто текстовые)

14 лет назад
ybyby
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
32 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
html-profi
Павел 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 отзывов
14 лет назад
$20
1 день
Справился с заданием, все хорошо. Сотрудничаем.
Отличный заказчик. Четкое задание, оплата сразу по результату. Рекомендую.
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