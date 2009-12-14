Сверстать 10 страниц

Сверстать шаблон под joomla 1.0 Есно по всем правилам, отображение во всех браузерах, валидность и тд. компонент под шаблон готов простомотреть можно по адрессу http://wedding-bells.ru/pro может быть адресс не доступен, показываю со своего компьютера поэтому как будите ...