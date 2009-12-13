Фоновый рисунок на изображении

Макет делался под уже существующий шаблон, что существенно упрощает задачу Демка шаблона - http://www.bestofjoomla.com/index2.php?option=com_bestoftemplate&task=demo&no_html=1&id=1893 т.е. по сути макет нужно натянуть на готовый шаблон. Часть, скорее всего нужно будет переверстать именно под макет, а часть - подправить просто код Архив ...