Верстка под joomla 1.0

Сверстать шаблон под joomla 1.0

Есно по всем правилам, отображение во всех браузерах, валидность и тд.

компонент под шаблон готов простомотреть можно по адрессу http://wedding-bells.ru/pro

может быть адресс не доступен, показываю со своего компьютера поэтому как будите смотреть напишите в icq

В прилагаемом архиве в блокноте вроде все описано по дизайну.

Psd макет сброшу исполнителю.

Выбор цена\ качество.

icq 411361821