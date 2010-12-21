Придумать название для казино

$20
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Завершен33 заявки1063 просмотра
#1$15
#2$5

Необходимо придумать для интернет казино:

Название и Домен

Аля:

GGS - http://ggsland.com/

Mega-Slot - http://mega-slot.com/

GlobalSlots http://globalslots.com

ДОМЕН ТОЛЬКО В ЗОНЕ - "COM"!

Только англ. буквы или нормальная транскрипция. Если не знаете как правильно пишется на транскрипции то используйте специальные сервисы.

14 лет назад
smit272
Иван 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва

Победители конкурса

ka_dar_ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
#1
Замечательный заказчик! Хорошо формулирет ТЗ и оплачивает работу вовремя. Всем советую!
Malika
Алия 
44 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
#2

Заявки фрилансеров

ka_dar_ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
#1
Malika
Алия 
44 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
#2