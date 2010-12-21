Текст написать на иврите.

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Закрыт2 заявки162 просмотра

Всем привет.

Нужно написать рифмованный текст на иврите.

слушаю предложения

14 лет назад
Eshor
Ешор 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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