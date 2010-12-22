Здравствуйте до 22.00 необходим рерайт текста. Объемом 10-15 тыс символов, тематика программы.
Тексты для сайта
Надо тексты для сайта под ключи.
Готов платить 1 долл - 1000 знаков.
Нужна интерестная статья про бильрдное сукно
2 долл - 1000 знаков
Детальней в личку
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Копирайтинг1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Требуются тексты для эротического сайтаКопирайтинг25 заявокЗакрыт14 лет назад
Всем привет. Нужно написать рифмованный текст на иврите. слушаю предложенияКопирайтинг2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется рерайтер способный сформировать разделы форума и корректно перенести разделы от конкурента.Копирайтинг7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Добрый вечер нужны рерайтеры, для постоянной работы, нужно будет рерайтить 5 статей по теме "О Всемирной Паутине "(Интернете) темы произвольные. Оплата после выполнения работ 2$ - 1000 символов без/п. срок ограничен. Подробности? - 625673741Копирайтинг16 заявокЗакрыт14 лет назад
Для нового сайта необходимо 6 сео-статей по 5000 знаков без пробелов с оптимальным вхождением СЧ и НЧ ключей. Тематика сайта - обои для стен. Более подробную информацию предоставлю исполнителю. Ваше портфолио, с примерами работ ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $20
Необходимо придумать для интернет казино: Название и Домен Аля: GGS - http://ggsland.com/ Mega-Slot - http://mega-slot.com/ GlobalSlots http://globalslots.com ДОМЕН ТОЛЬКО В ЗОНЕ - "COM"! ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен14 лет назад
ПостингКопирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Приблизительный объем - 700 слов каждая Статьи (технический профиль) необходимо выполнить на русском и английском языке Пожалуйста, указывайте срок и ценуКопирайтинг6 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Проект актуален только сегодня! Имеется информация о 12 организациях, по 25 тыс.каждая статья. Из них нужно сделать имиджевые статьи, по 5 тыс симв. каждая. Статьи будем озвучивать. ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт14 лет назад