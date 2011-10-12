Требуются очень качественные дизайны для сателлит.

Требуются очень качественные дизайны для сателлитов на различные тематики (порядка 20 штук). Если есть возможность то и HTML вёрстка.

Откровенные шаблоны просьба не предлагать, как и хомячки. Качество картинки на первом месте. Оплата поштучно или опт. Ожидаем при опте долларов по 30 за штуку

Жду примеров