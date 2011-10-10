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Закрыт22 заявки275 просмотров

Здравствуйте.

ТЗ в атаче. В личку не спамим.

Бюджет 150 долларов. Срок до 7 дней.

Хорошо бы получить вместе с версткой, но это за отдельную плату.

14 лет назад
msdn11
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров