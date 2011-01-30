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Сайт на джумла с каталогом и спец. предложением
Есть на верстанный шаблон его нужно прикрутить к джумле. Все разделы простые за исключением каталога. Плюс к этому курсы валют в подвал и прогноз погоды на пульт все просто.
Структура каталога.
Кондиционирование - Отопление.
Разделы верхнего уровня они всегда неизменны.
В каждом разделе присутствует производитель. В кондиционирование 3 в отопление 2. (Если кто сделает чтобы можно было добавлять производителей хорошо, но не критично).
И соответственно в каждом производителе список моделей.
Структура записи модели - картинка, и четыре поля.
Название:
Производитель: (совпадает с разделом производитель)
Размер: 254 x580 x580 (тут всегда цифры)
Площадь: до 53 кв.м.
Мощность: (охлаждение/обогрев): 5.28 кВт/ 6.01 кВт
И под моделью подпись хотите знать больше звоните нам.
Редактирование каталога: выбор производителя, просмотр моделей добавить, редактировать, удалить.
Выбранный исполнитель
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