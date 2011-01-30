Сайт на джумла с каталогом и спец. предложением

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки137 просмотров

Есть на верстанный шаблон его нужно прикрутить к джумле. Все разделы простые за исключением каталога. Плюс к этому курсы валют в подвал и прогноз погоды на пульт все просто.

Структура каталога.

Кондиционирование - Отопление.

Разделы верхнего уровня они всегда неизменны.

В каждом разделе присутствует производитель. В кондиционирование 3 в отопление 2. (Если кто сделает чтобы можно было добавлять производителей хорошо, но не критично).

И соответственно в каждом производителе список моделей.

Структура записи модели - картинка, и четыре поля.

Название:

Производитель: (совпадает с разделом производитель)

Размер: 254 x580 x580 (тут всегда цифры)

Площадь: до 53 кв.м.

Мощность: (охлаждение/обогрев): 5.28 кВт/ 6.01 кВт

И под моделью подпись хотите знать больше звоните нам.

Редактирование каталога: выбор производителя, просмотр моделей добавить, редактировать, удалить.

Joomla
14 лет назад
t-sputnik
Антон 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

jura-web
Юрий 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$70
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно работать с хорошими людьми - побольше бы таких!

Заявки фрилансеров

jura-web
Юрий 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад