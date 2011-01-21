Сайт на drupal 6. Небольшие доработки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки147 просмотров

Есть сайт на друпал. нужно сделать несколько небольших правок. Подробнее расписано в прикрепленном файле. В заявке укажите срок и стоимость работы

Drupal
14 лет назад
yandr
43 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров