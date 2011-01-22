Исправить небольшой баг JS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки136 просмотров

Необходимо исправить небольшой баг JS кода на работающем сайте.

JavaScript
14 лет назад
Chieftec
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
14 лет назад
$10
1 день
Быстро и профессионально смог решить проблему с сайтом. Очень признателен. Думаю, что и дальше будем сотрудничать.
Все ок)

Заявки фрилансеров

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
14 лет назад