Написать модуль-тест для Drupal на JQuery

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Закрыт3 заявки166 просмотров

Здравствуйте!

Нужно написать модуль для Drupal на Jquery. На сайте будет проводиться тестирование. Стандартный тест - вопрос, 4 варианта ответа, пользователь выбирает вариант, если правильно - ему +1 балл, если нет - ничего не засчитывается. Это все должно происходить без перезагрузки страницы. Вопросов около 100

Основные требования:

1. На сайте необходимо выставить точное время (наверное московское);

2. Так как тестирование начнется в определенное время - выставить обратный отсчет времени (до начала тестирования осталось 2 дня 6 часов 15 минут 12 секунд);

3. Если есть техническая возможность - сделать кнопку "активация теста" красным цветом, а когда тестирование начнется, чтобы эта кнопка стала зеленой (без обновления экрана) и была активна в течении 30 секунд. Т.е. к примеру 15.02.11 в 12.00 начинается тестирование, и чтобы до этого времени кнопка была красная (неактивная), а ровно в 12-00 в течении 30 она стала активной (зеленой). Если пользователь успел в течении этих 30 секунд активировать тестирование, то он его проходит, если же не успел активировать тест в течении этих же 30 секунд - то данный пользоватеь к тестированию не допускается.

4. Вопросов будет 100, и на каждый вопрос - 4 варианта ответов. На каждый вопрос дается 2 минуты времени для дачи ответа. Если же пользователь выбрал вариант ответа,то фиксируется это время, и изменить выбранный ответ он уже не может. С начала тестирования на экране должно отображатся общее время и еще надо будет сделать какой-нибудь "бегунок" (желательно в форме круга), который отсчитывал бы 2 минуты (время, даваемое дачу ответа). Лучший результат определяетсяпо по количеству правильных ответов, в случае одинаковых результатов - победа будет отдана тому, кто потратил меньше всего времени на дачу правильных ответов. После завершения теста обязательно должна быть выдана информация пользовтелю: из 100 вопросов - правильно отвечено на 75, время затраченное на правильные ответы (не общее время, а именно время затраченное на дачу правильных ответов) - 1 час 23 минуты 45 секунд. Также общая сводная информация должна быть видна админу с возможностью ее опубликования на сайте. Также необходимо (!) чтобы по истечении этих 2 минут был автоматический переход на следующий вопрос без обновления экрана (несмотря на то, что пользователь дал ответ или нет).

5. Чтобы активировать тест необходим 12-значный пароль, данный пароль пользователь может получить на другом сайте (игровом, который уже существует). База паролей предоставится.

6. Тестирование состоит из 100 вопросов с вариантами ответов, обязательно необходим отсчет времени, т.е. время, затраченное на все тестирование, а также время, затраченное на каждый вопрос по отдельности. Но отсчет времени надо, чтобы отображался на экране

7. Пользователь активирует тест, но начать может в определенное админом время, к примеру 1 февраля 2011 года с 12.00 до 13.00

8. Возможность просмотра всех результатов тестирования админом в убывающем порядке (от лучшего к худшему)

От вас жду сроков и стоимости. Заявки без точно указанных сроков и стоимости рассматриваться не будут!!

Контакты для связи:

skype: vetalsbs

icq: 7498863

или в личку.

DrupaljQuery
14 лет назад
vetalsbs
36 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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