Доброго дня!

Есть сайт на MODx CMS Evo.

Перестал работать.

Захожу на сам сайт - ни каких ошибок и тд... просто белый экран.

Захожу в админ-панель - частично загружается контент без стилей css, далее высвечивается алерт с надписью: user is currently editing these settings. Please wait until the other user has finished and try again.

Задача - нужно восстановить работоспособность сайта.

Расчет по вебмани + отзыв.

Бюджет предлагайте.

Жду Ваших ответов.