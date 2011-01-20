Сайт на MODx

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка160 просмотров

Доброго дня!

Есть сайт на MODx CMS Evo.

Перестал работать.

Захожу на сам сайт - ни каких ошибок и тд... просто белый экран.

Захожу в админ-панель - частично загружается контент без стилей css, далее высвечивается алерт с надписью: user is currently editing these settings. Please wait until the other user has finished and try again.

Задача - нужно восстановить работоспособность сайта.

Расчет по вебмани + отзыв.

Бюджет предлагайте.

Жду Ваших ответов.

CSSMODX
14 лет назад
alnikolaev
Александр 
61 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Msdrago
Павел 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
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Заявки фрилансеров

Msdrago
Павел 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад