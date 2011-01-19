Скрипт отправки писем с сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок242 просмотра

Здравствуйте! Нужен простейший скрипт:

пользователь зайдя на сайт вводит в поле электронный адрес почты (мыло), и нажимает кнопку "отправить".

И далее с сайта на введённое мыло приходит письмо, заранее составленное (шаблон).

Вот и всё.

14 лет назад
spy01
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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