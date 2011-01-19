Модуль для цмс интернет магазина

Задача - дописать функционалв для цмс.

А именно- блок с акциями, поступления нового товара, сортировка по цене.

Сайт цмс http://simp.la/

Цмс идет с открытым кодом. Код у нее вполне понятный + есть связь с разработчиком.

В общем мне нужен адекватный разработчик из Киева, который внесет мне некоторые дополнения.

Подробнее можно будет обсудить при личной встрече или в процессе общения. Идеально будет если исполнитель заинтересован в постоянном сотрудничестве.

Для связи:

тел. 044 227 57 83

моб. телефон 093 415 95 90

имэйл web собака semantika.com.ua