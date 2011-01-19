Необходим постоянный разработчик небольших проектов на Wordpress либо Joomla (качественный дизайн+хорошая настройка необходимых модулей). Иногда необходимо писать модуль согласно моему ТЗ, если в списке открытых плагинов такого нет. Сколько будет стоить разработка проекта, ...
Модуль для цмс интернет магазина
Задача - дописать функционалв для цмс.
А именно- блок с акциями, поступления нового товара, сортировка по цене.
Сайт цмс http://simp.la/
Цмс идет с открытым кодом. Код у нее вполне понятный + есть связь с разработчиком.
В общем мне нужен адекватный разработчик из Киева, который внесет мне некоторые дополнения.
Подробнее можно будет обсудить при личной встрече или в процессе общения. Идеально будет если исполнитель заинтересован в постоянном сотрудничестве.
Для связи:
тел. 044 227 57 83
моб. телефон 093 415 95 90
имэйл web собака semantika.com.ua
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