Модуль для цмс интернет магазина

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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка176 просмотров

Задача - дописать функционалв для цмс.

А именно- блок с акциями, поступления нового товара, сортировка по цене.

Сайт цмс http://simp.la/

Цмс идет с открытым кодом. Код у нее вполне понятный + есть связь с разработчиком.

В общем мне нужен адекватный разработчик из Киева, который внесет мне некоторые дополнения.

Подробнее можно будет обсудить при личной встрече или в процессе общения. Идеально будет если исполнитель заинтересован в постоянном сотрудничестве.

Для связи:

тел. 044 227 57 83

моб. телефон 093 415 95 90

имэйл web собака semantika.com.ua

14 лет назад
Semantika
43 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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