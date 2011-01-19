Нужно написать програмный модуль "сравнительная таблица товаров" для сайта на shop script lego edition. Интересует цена и сроки. Схема следующая, я вышлю вам скрипт моей версии вы все делаете у себя и показываете мне, после чего я оплачиваю вашу работу и вы переносите все ко мне либо предоставляете архивом и обьясняете как что устанавливать.