Необходимы модули для ДЛЕ: 1. Авторынок 2. Биржа труда 3. Недвижимость Примерные примеры: kaliostro.net/ Просьба указать примерную стоимость. ...
Доработать интернет-магазин Ubercart на Drupal
Здравствуйте. Есть сайт на Drupal с установленным модулем интернет-магазина Ubercart. Требуется доработка этого модуля, а именно:
вывод каталога товаров на главной с изображениями
увеличение изображений в самих товарах (lightbox или что то в этом роде)
создание блока популярные товары
создание блока новые товары
создание блока с этим товаром покупали
просьба в ответах указывать ориентировочную стоимость
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