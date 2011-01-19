Доработать интернет-магазин Ubercart на Drupal

Здравствуйте. Есть сайт на Drupal с установленным модулем интернет-магазина Ubercart. Требуется доработка этого модуля, а именно:

вывод каталога товаров на главной с изображениями

увеличение изображений в самих товарах (lightbox или что то в этом роде)

создание блока популярные товары

создание блока новые товары

создание блока с этим товаром покупали

просьба в ответах указывать ориентировочную стоимость