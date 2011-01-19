Необходимо разработать веб-приложение для работы в социальных сетках. Вёрстка/Дизайн приложения разработаны (см. пример главной страницы). Необходимо реализовать iframe приложение работающее ВКонтакте и МоёмМире. Технологии используемые в приложении: 1) ...
Доработка скрипта линеек
Есть сайт с линейками для форумов (скрипт отсчета времени с момента события или до события) - http://line.romanticcollection.ru/ba/index2.php
Необходимы следующие доработки с сохранением работоспособности старого скрипта (то есть внести в него изменения):
1. Выбор интервала времени - "Вести отчет в":
- днях
- неделях
- неделях, днях
- месяцах
- годах
- годах, месяцах, днях (по умолчанию)
2. Две даты на одной линейке (Возможность добавить второй бегунок и установить для него дату)
3. Сейчас линейка считает время только после события. Нужно, чтобы один скрипт сочетал в себе и подсчет ДО события, если установить дату "будущего".
4. Возможность выбора "Радужного цвета текста".
Примеры этих функций на этом сайте при выборе настроек линейки flines.ru/settings
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