Доработка скрипта линеек

Есть сайт с линейками для форумов (скрипт отсчета времени с момента события или до события) - http://line.romanticcollection.ru/ba/index2.php

Необходимы следующие доработки с сохранением работоспособности старого скрипта (то есть внести в него изменения):

1. Выбор интервала времени - "Вести отчет в":

- днях

- неделях

- неделях, днях

- месяцах

- годах

- годах, месяцах, днях (по умолчанию)

2. Две даты на одной линейке (Возможность добавить второй бегунок и установить для него дату)

3. Сейчас линейка считает время только после события. Нужно, чтобы один скрипт сочетал в себе и подсчет ДО события, если установить дату "будущего".

4. Возможность выбора "Радужного цвета текста".

Примеры этих функций на этом сайте при выборе настроек линейки flines.ru/settings