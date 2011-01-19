Приложение для Facebook

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Закрыт1 заявка161 просмотр

Привет, друзья.

Необходимо разработать приложение для соц. сети Facebook.

Небольшое описание:

Пользователь заходит в приложение из страны А со знанием его коренного языка. Выставляет, какой язык хочет учить и его уровень. Находит пользователя Б со знанием интересующего его языка. Для пользователя Б так же нобходимо чтобы язык пользователя А был интересен. Далее они общаются определенное время то на одном, то на другом языке.

Подключить ко всему этому оплату.

Подробнее при переписке.

Жду предложений с портфолио проектов на Facebook!!!!

14 лет назад
hannerov
Роман 
43 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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