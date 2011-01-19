Дописать мониторинг игр LGSL 5.8

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка173 просмотра

Итак нужно дописать стандартный скрипт мониторинга

Нужно добавить в мониторинг lgsl

-вкладки

-пустые блоки под собственные нужды

-блок информация о сервере(ранг серверов по-посещаемости)

-блок игроки на сервере с рейтингом на момент игры на карте

-блок топ 10 игроков

-статистика игроков

-блок посещения серверов в графиках(по игрокам за день,неделю,месяц)

-информация об игроке(где,когда играл на каких серверах и т.д)

образец всего этого можно посмотреть на www.gametracker.com любой сервер

Сам мониторинг вы можете скачать здесь: http://www.greycube.com/site/download.php?view.56

далее если работа устроит после оплаты можно продолжить сотрудничество для продолжения усовершенствоания скрипта и интеграции его с новостным движком для глобального игрового портала

14 лет назад
alqaida
41 год
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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