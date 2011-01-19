Необходим постоянный разработчик небольших проектов на Wordpress либо Joomla (качественный дизайн+хорошая настройка необходимых модулей). Иногда необходимо писать модуль согласно моему ТЗ, если в списке открытых плагинов такого нет. Сколько будет стоить разработка проекта, ...
Дописать мониторинг игр LGSL 5.8
Итак нужно дописать стандартный скрипт мониторинга
Нужно добавить в мониторинг lgsl
-вкладки
-пустые блоки под собственные нужды
-блок информация о сервере(ранг серверов по-посещаемости)
-блок игроки на сервере с рейтингом на момент игры на карте
-блок топ 10 игроков
-статистика игроков
-блок посещения серверов в графиках(по игрокам за день,неделю,месяц)
-информация об игроке(где,когда играл на каких серверах и т.д)
образец всего этого можно посмотреть на www.gametracker.com любой сервер
Сам мониторинг вы можете скачать здесь: http://www.greycube.com/site/download.php?view.56
далее если работа устроит после оплаты можно продолжить сотрудничество для продолжения усовершенствоания скрипта и интеграции его с новостным движком для глобального игрового портала
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