Что требуется: - При регистрация из Instant CMS,в другой базе появляются некоторые данные,после удачной активации по почте остальные нужные данные появляются в другой базе СРОЧНО +10$(24 часа)=40$
- $30Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $20
В чем суть дела: -Доработать имеющийся скрипт регистрации с активацией по e-mail на нужную таблицу базы -Прикрутить каптчу -Доработать мелкие недочеты с личным кабинетом ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Итак нужен игровой шаблон DLE 9.3,а именно клон http://store.steampowered.com/ (главную страницу сделать полностю рабочей- слайдер,вкладки и ротатор новостей,регистрация,вход пользователей!) Цветовая гамма сайта должна быть аналогтчной http://www.powernet.com.ru/ Тематика игровые сервера,игры,общение игроков,подробности в Л.С ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $30
Задача: 1.Доработать модуль с 4.9 до версии 5.8 2.Вся функциональность скрипта должна остаться 5.8 3.Адаптация под последнюю линейку DLE 9.х -сам модуль DLE LGSL 4.9 http://letitbit.net/download/74b44c60065/lgsl.4.9.1.rar.html -LGSL скрипт ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Что хотелось бы в него дополнить: 1.Совместимость с DLE 9.х 2.Вывод на главной друзей с аватаркой если они онлайн,со сатусом - В СЕТИ 3.При нажатии на Аватарке появлялась popup окно информации ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Итак нужно дописать стандартный скрипт мониторинга Нужно добавить в мониторинг lgsl -вкладки -пустые блоки под собственные нужды -блок информация о сервере(ранг серверов по-посещаемости) -блок игроки на ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад