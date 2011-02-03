alqaida

Алексей alqaida

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сверстать шаблон DLE 9.3

    $50

    Итак нужен игровой шаблон DLE 9.3,а именно клон http://store.steampowered.com/ (главную страницу сделать полностю рабочей- слайдер,вкладки и ротатор новостей,регистрация,вход пользователей!) Цветовая гамма сайта должна быть аналогтчной http://www.powernet.com.ru/ Тематика игровые сервера,игры,общение игроков,подробности в Л.С ...

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • DLE модуль LGSL 4.9 переделать в 5.8

    $30

    Задача: 1.Доработать модуль с 4.9 до версии 5.8 2.Вся функциональность скрипта должна остаться 5.8 3.Адаптация под последнюю линейку DLE 9.х -сам модуль DLE LGSL 4.9 http://letitbit.net/download/74b44c60065/lgsl.4.9.1.rar.html -LGSL скрипт ...

    DLE
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • DLE-дописать модуль Друзья

    $10

    Что хотелось бы в него дополнить: 1.Совместимость с DLE 9.х 2.Вывод на главной друзей с аватаркой если они онлайн,со сатусом - В СЕТИ 3.При нажатии на Аватарке появлялась popup окно информации ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дописать мониторинг игр LGSL 5.8

    Итак нужно дописать стандартный скрипт мониторинга Нужно добавить в мониторинг lgsl -вкладки -пустые блоки под собственные нужды -блок информация о сервере(ранг серверов по-посещаемости) -блок игроки на ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад