Необходим постоянный разработчик небольших проектов на Wordpress либо Joomla (качественный дизайн+хорошая настройка необходимых модулей). Иногда необходимо писать модуль согласно моему ТЗ, если в списке открытых плагинов такого нет. Сколько будет стоить разработка проекта, ...
Модуль DLE "Метки в тексте для защиты контента"
Публикация индивидуальных для каждого пользователя меток в тексте новостей для выявления пользователей, которые публикуют (распространяют) закрытый контент на других сайтах.
Настройки:
1) Выбор групп для которых создаются метки.
2) Создание меток. В форму вводится текст, после сабмита всем пользователям (из указанных в настройках модуля групп) присваивается индивидуальная метка в виде любого слова из текста. Так как в тексте могут быть повторяющиеся слова и знаки препинания, при генерации меток необходимо удаление знаков препинания и автоматическая проверка меток на повторы. Метки должны быть индивидуальными!
3) Досоздание меток для новых пользователей или пользователей, для которых не были созданы метки.
4) Кнопка очистки всех меток пользователей.
5) Поиск пользователя по метке.
Размещение метки с помощью отдельного тега при добавлении новости из админ-панели. Таким образом каждому пользователю в теле новости выводится своя метка.
Требования:
- Для DLE 9
- Профессиональность исполнения и безопасность скрипта!
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