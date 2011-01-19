Граббер freeonlinegames.com

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка132 просмотра

Требуется написать граббер для выкачивания .swf игр с указанного сайта.

Конкретная цель, категория: http://www.freeonlinegames.com/tag/Bike_Games/

Выкачать все swf из этого раздела.

Подробнее:

Пример страницы с игрой: freeonlinegames.com/game/box10-atv-3.html

Место хранения файлов

freeonlinegames.com/games/21077/game.swf&OBT_fname=game.swf

В сорсе ссылка выглядит так:

value="/games/21077/game.swf"

Все файлы называются одинаково game.swf

Меняется только директория хранения /21077/

Нужно брать название из сорс кода из TITLE либо с урла "box10-atv-3" и переименовывать файлы в название игры (например Box10 ATV 3), заменяя пробелы нижней чертой "_" плюс добавить постфикс в название файла - размер флешки.

В коде он выглядит так: width="600" height="380"

Значит конечный результат должен быть "Box10_ATV_3_600x380.swf" или "box10-atv-3_600x380.swf"

HTML
14 лет назад
Yastreb
46 лет
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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