Необходим постоянный разработчик небольших проектов на Wordpress либо Joomla (качественный дизайн+хорошая настройка необходимых модулей). Иногда необходимо писать модуль согласно моему ТЗ, если в списке открытых плагинов такого нет. Сколько будет стоить разработка проекта, ...
Граббер freeonlinegames.com
Требуется написать граббер для выкачивания .swf игр с указанного сайта.
Конкретная цель, категория: http://www.freeonlinegames.com/tag/Bike_Games/
Выкачать все swf из этого раздела.
Подробнее:
Пример страницы с игрой: freeonlinegames.com/game/box10-atv-3.html
Место хранения файлов
freeonlinegames.com/games/21077/game.swf&OBT_fname=game.swf
В сорсе ссылка выглядит так:
value="/games/21077/game.swf"
Все файлы называются одинаково game.swf
Меняется только директория хранения /21077/
Нужно брать название из сорс кода из TITLE либо с урла "box10-atv-3" и переименовывать файлы в название игры (например Box10 ATV 3), заменяя пробелы нижней чертой "_" плюс добавить постфикс в название файла - размер флешки.
В коде он выглядит так: width="600" height="380"
Значит конечный результат должен быть "Box10_ATV_3_600x380.swf" или "box10-atv-3_600x380.swf"
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