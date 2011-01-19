Написать модуль

Нужно написать на новостном сайте модуль возврата посетителя на сайт партнера, при условии что он ( сайт-партнер) нам ничего не дает ( имеется ввиду - rss канал, новость или другое) Сайт партнер размещает у себя только мой новостной информер - нужно вернуть ему посетителя.