Свести csv-файлы к одному XML-файлу.

Есть три csv-файла (примеры в приложении).

Нужно свести их содержимое к XML-файлу (пример в приложении)

ТЗ на структуру XML-файла в приложении.

На выходе нужно некое ПО, которое сможет обрабатывать файлы(цсв) на входе и на выходе выдавать хмл.

Жду оценки про срокам и по деньгам. Также хотелось бы быть уверенным в дальнейшей поддержке.