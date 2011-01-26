Разработка модулей клиентской части веб прилодения. Необходимо знание: css, jquery, javascript а так же div вестки. Работа сдельная. Разработка модулей для веб приложения. Знание HTML,CSS, Mysql, PHP, библиотеки Jquery ...
Свести csv-файлы к одному XML-файлу.
Есть три csv-файла (примеры в приложении).
Нужно свести их содержимое к XML-файлу (пример в приложении)
ТЗ на структуру XML-файла в приложении.
На выходе нужно некое ПО, которое сможет обрабатывать файлы(цсв) на входе и на выходе выдавать хмл.
Жду оценки про срокам и по деньгам. Также хотелось бы быть уверенным в дальнейшей поддержке.
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