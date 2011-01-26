Свести csv-файлы к одному XML-файлу.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок290 просмотров

Есть три csv-файла (примеры в приложении).

Нужно свести их содержимое к XML-файлу (пример в приложении)

ТЗ на структуру XML-файла в приложении.

На выходе нужно некое ПО, которое сможет обрабатывать файлы(цсв) на входе и на выходе выдавать хмл.

Жду оценки про срокам и по деньгам. Также хотелось бы быть уверенным в дальнейшей поддержке.

14 лет назад
tentvelve
42 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Lokli
Егор 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$50
3 дня
Сделал быстро и качественно программу по обработке csv-файлов. И не дорого.
Хороший заказчик. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

Lokli
Егор 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад