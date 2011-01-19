Создание встраиваемого html кода парсера на сайты

1. Есть сайт, на котором надо оставлять заказы. но после регистрации.

2. надо сделать html код формы отправки заказа, который можно вставлять на любой другой сайт . (код должен содержать идентификатор пользователя кода , например имя или логин и пароль на сайте из п1)

3. если на любой другой сайт установить этот код, то в итоге, при заполнении этой формы, заказ появляется на другом сайте (в списке заказов)

4. форма имеет фиксированное число полей, типы которых тоже заданы но название можно менять

"поле1" (строка)

"поле2" (номер)

"поле3" (строка)

"поле4" (текст -несколько строк )

"поле5" (вариант подгрузки файла)

5. на сайте из п1. в админке должен быть список юзеров, которым разрешено размещать хтмл коды на своих сайтах. если в этом список юзер есть (например его имя user1) и user1 на своем(!) сайте поставил хтмл код формы, указав там в ней свое имя и пароль на сайте из п1 (User1) То на сайте из п1 от его имени создастся заказ.

ваши сроки и цены. пишите в личку!

PS сама форма, которая должна появляться после установки html кода, должна приятно выглядеть