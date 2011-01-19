Разработка модулей клиентской части веб прилодения. Необходимо знание: css, jquery, javascript а так же div вестки. Работа сдельная. Разработка модулей для веб приложения. Знание HTML,CSS, Mysql, PHP, библиотеки Jquery ...
Создание встраиваемого html кода парсера на сайты
1. Есть сайт, на котором надо оставлять заказы. но после регистрации.
2. надо сделать html код формы отправки заказа, который можно вставлять на любой другой сайт . (код должен содержать идентификатор пользователя кода , например имя или логин и пароль на сайте из п1)
3. если на любой другой сайт установить этот код, то в итоге, при заполнении этой формы, заказ появляется на другом сайте (в списке заказов)
4. форма имеет фиксированное число полей, типы которых тоже заданы но название можно менять
"поле1" (строка)
"поле2" (номер)
"поле3" (строка)
"поле4" (текст -несколько строк )
"поле5" (вариант подгрузки файла)
5. на сайте из п1. в админке должен быть список юзеров, которым разрешено размещать хтмл коды на своих сайтах. если в этом список юзер есть (например его имя user1) и user1 на своем(!) сайте поставил хтмл код формы, указав там в ней свое имя и пароль на сайте из п1 (User1) То на сайте из п1 от его имени создастся заказ.
ваши сроки и цены. пишите в личку!
PS сама форма, которая должна появляться после установки html кода, должна приятно выглядеть
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Публикация индивидуальных для каждого пользователя меток в тексте новостей для выявления пользователей, которые публикуют (распространяют) закрытый контент на других сайтах. Настройки: 1) Выбор групп для которых создаются метки. 2) Создание ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $10
Здравствуйте! Нужен простейший скрипт: пользователь зайдя на сайт вводит в поле электронный адрес почты (мыло), и нажимает кнопку "отправить". И далее с сайта на введённое мыло приходит письмо, заранее ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужна помощь с движком. кое что не работает. дело на 5 мин. заплачуЗакрыт14 лет назад
На новостном сайте ручное управление новостями ( выведение на главную, добавление в информеры) нужно перевести в автоматический режим.Закрыт14 лет назад
PHP-Скрипт на входе принимает url страницы (абсолютно любой), например lenta.ru (http://oursite.ru?url=http://lenta.ru) На выходе - с виду такая же точно страница, но 1. При переходе по любой ссылке на получивщейся ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Нужно написать на новостном сайте модуль возврата посетителя на сайт партнера, при условии что он ( сайт-партнер) нам ничего не дает ( имеется ввиду - rss канал, новость или другое) Сайт партнер размещает у ...Закрыт14 лет назад
Нужна помощь со спидбаром, прошу помощи или совета, надо сделать так чтобы speedbar был один на сайт и форум ну и схема примерно такой будет когда на форум заходишь Сайт --> ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Задача - дописать функционалв для цмс. А именно- блок с акциями, поступления нового товара, сортировка по цене. Сайт цмс http://simp.la/ Цмс идет с открытым кодом. Код у нее вполне понятный + ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $60
Требуется написать граббер для выкачивания .swf игр с указанного сайта. Конкретная цель, категория: http://www.freeonlinegames.com/tag/Bike_Games/ Выкачать все swf из этого раздела. Подробнее: Пример страницы с игрой: freeonlinegames.com/game/box10-atv-3.html Место ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад