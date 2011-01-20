Разработка модулей клиентской части веб прилодения. Необходимо знание: css, jquery, javascript а так же div вестки. Работа сдельная. Разработка модулей для веб приложения. Знание HTML,CSS, Mysql, PHP, библиотеки Jquery ...
Доработка плагина под Wordpress
Добрый день.
Надо либо доработать существующий плагин, либо сделать с нуля свой.
Есть плагин для реализации подписки на новые записи, для сайтов на wordpress: http://wordpress.org/extend/plugins/subscribe2/
Там есть возможность выбрать админу нужные рубрики, для которых будет произведена подписка (но только админ может указать например 3 рубрики и по всем трем будут приходить пользователям сообщения).
Требуется: сделать возможность выбора рубрики, на которую подписываться пользователь. Т.е. возле поля почты для подписки, еще был выбор рубрики, на которую он хочется подписаться.
Естественно, ему должны приходить письма только о новых записях в этой рубрике.
Кто сможет сделать и сколько будет по деньгам и срокам?
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