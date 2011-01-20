Доработка плагина под Wordpress

Добрый день.

Надо либо доработать существующий плагин, либо сделать с нуля свой.

Есть плагин для реализации подписки на новые записи, для сайтов на wordpress: http://wordpress.org/extend/plugins/subscribe2/

Там есть возможность выбрать админу нужные рубрики, для которых будет произведена подписка (но только админ может указать например 3 рубрики и по всем трем будут приходить пользователям сообщения).

Требуется: сделать возможность выбора рубрики, на которую подписываться пользователь. Т.е. возле поля почты для подписки, еще был выбор рубрики, на которую он хочется подписаться.

Естественно, ему должны приходить письма только о новых записях в этой рубрике.

Кто сможет сделать и сколько будет по деньгам и срокам?