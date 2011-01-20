Установка и настройка движка форума

Купили скрипт, достаточно давно. Скрипт идеален для всех проектов, но есть минус: не понимает кириллицу. Есть файл .fla т.е. разобраться думаю можно вполне для понимающих людей. Цель: научить его понимать русский язык (в названиях) и ...