PHP скрипт грабинга объявлений

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Завершен9 заявок218 просмотров

Есть уже работающие скрипты, который грабят объявления с фотографиями с другого сайта и помещают в нужном формате на существующий мой сайт. Требуется по их аналогии написать грабинг с пары других сайтов. Т.е. фактически задача сводится к тому, что в готовом скрипте нужно поменять регулярные выражения на другие. Все остальное остается.

PHP
14 лет назад
yamayki
Михаил 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

kolyabok
Павел 
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня
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kolyabok
Павел 
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад

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