PHP скрипт грабинга объявлений

Есть уже работающие скрипты, который грабят объявления с фотографиями с другого сайта и помещают в нужном формате на существующий мой сайт. Требуется по их аналогии написать грабинг с пары других сайтов. Т.е. фактически задача сводится к тому, что в готовом скрипте нужно поменять регулярные выражения на другие. Все остальное остается.