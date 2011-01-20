Расширение для Chrome, локализирующее сайт

Требуется разработать расширение для браузера Chrome, задачей которого будет перевод интерфейса сайта http://crm.zoho.com (интерфейс доступен после авторизации), при этом, что как переводить, должно быть предопределено заранее. Перевод должен осуществляться на лету и быть не заметным пользователю.

Сам перевод осуществлять не надо. Должна быть возможность изменения перевода слов и фраз.

Из технических требований: понятный код, минимальное использование дополнительных библиотек, быстрая скорость работы расширения.