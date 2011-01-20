Есть дизайн свёртстанный в html под php. Есть разделы сайта на ASP.NET. Надо сделать шаблон под ASP.NET
Расширение для Chrome, локализирующее сайт
Требуется разработать расширение для браузера Chrome, задачей которого будет перевод интерфейса сайта http://crm.zoho.com (интерфейс доступен после авторизации), при этом, что как переводить, должно быть предопределено заранее. Перевод должен осуществляться на лету и быть не заметным пользователю.
Сам перевод осуществлять не надо. Должна быть возможность изменения перевода слов и фраз.
Из технических требований: понятный код, минимальное использование дополнительных библиотек, быстрая скорость работы расширения.
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