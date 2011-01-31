Есть уже работающие скрипты, который грабят объявления с фотографиями с другого сайта и помещают в нужном формате на существующий мой сайт. Требуется по их аналогии написать грабинг с пары других сайтов. Т.е. фактически задача сводится ...
Создание страницы для редиректа
Необходимо создать HTML страничку с автоматической переадресацией через 5 сек. и с возможностью ручного перехода для установки на 2 домена.
Страница должна быть выполнена по дизайну сайта, на который осуществляется переход + счётчик посещений LI.
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