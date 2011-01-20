Необходимо написать небольшой скрипт

Есть файл sample.php с правами 666, который нужно разбросать по списку папок вида:

/home/user1/domains/sample.com/public_html/dir1/dir2/

/home/user2/domains/sample2.com/public_html/dir1/dir2/

/home/user3/domains/sample3.com/public_html/dir1/dir2/

Это папки разных пользователей на сервере, список папок берем из файла, при этом нужно заменить уже имеющийся в папках файл sample.php

Выполнять скрипт можно из консоли под рутом