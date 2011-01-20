JQuery: настройка скрипта и разработка формы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок269 просмотров

1. Необходимо разработать небольшую форму на jQuery

2. Настроить скрипт всплывающих картинок, скрипт есть, требуется настроить вывод картинок относительно окна браузера.

jQuery
14 лет назад
myloginfreelance
Петров 
41 год
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

maverick_den
Ден 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
63 отзыва(-6)
14 лет назад
$35
1 день

Заявки фрилансеров

maverick_den
Ден 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
63 отзыва(-6)
14 лет назад