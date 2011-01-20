Аудио-дорожка под Joomla

Требуется разработать аудио-дорожку двух типов, для воспроизведения mp3 файлов. Сайт сделан на Joomla. Дизайн и вёрстка будут предоставлены.

Образецы можно увидеть по адресу http://www.justinbiebermusic.com/news.aspx (под шапкой) и http://www.justinbiebermusic.com/album.aspx?pid=12441.

Требования и возможности:

- Проиграть следующий, предыдущий трек;

- Остановить и начать воспроизведение;

- Возможность промотки по клику на дорожку;

- Счётчик времени проигрывания;

- Возможность выбора другого трека по клику на разворачивающееся меню.

Два важных момента:

1. Если мы запустили проигрывание аудио-дорожки №1, а потом проигрывание на дорожке №2. Первая должна приостанавливаться.

2. Возможность добавления новых треков и удаление старых должны делаться в несколько несложных действий. С сайтом будет работать секретарь.

Дорожка №1 будет располагаться на каждой странице сайта и содержать одинаковый список треков.

Дорожка №2 будет привязываться к конкретным страницам и содержать разные треки. Т.е. страница композитора - новая дорожка.