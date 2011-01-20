1. Необходимо разработать небольшую форму на jQuery 2. Настроить скрипт всплывающих картинок, скрипт есть, требуется настроить вывод картинок относительно окна браузера.
Аудио-дорожка под Joomla
Требуется разработать аудио-дорожку двух типов, для воспроизведения mp3 файлов. Сайт сделан на Joomla. Дизайн и вёрстка будут предоставлены.
Образецы можно увидеть по адресу http://www.justinbiebermusic.com/news.aspx (под шапкой) и http://www.justinbiebermusic.com/album.aspx?pid=12441.
Требования и возможности:
- Проиграть следующий, предыдущий трек;
- Остановить и начать воспроизведение;
- Возможность промотки по клику на дорожку;
- Счётчик времени проигрывания;
- Возможность выбора другого трека по клику на разворачивающееся меню.
Два важных момента:
1. Если мы запустили проигрывание аудио-дорожки №1, а потом проигрывание на дорожке №2. Первая должна приостанавливаться.
2. Возможность добавления новых треков и удаление старых должны делаться в несколько несложных действий. С сайтом будет работать секретарь.
Дорожка №1 будет располагаться на каждой странице сайта и содержать одинаковый список треков.
Дорожка №2 будет привязываться к конкретным страницам и содержать разные треки. Т.е. страница композитора - новая дорожка.
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