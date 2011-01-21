Ищу специалиста написать регекспы для nginx Для того чтоб описать location для заданных адресов Подробнее на месте. По времени срочно, нужно сегодня. Оставляйте контакты для быстрой ...
Оптимизация сайта на ShopCMS
Доброго времени, необходимо оптимизировать сайт на ShopCMS, ускорить загрузку страниц!
Можете оценить: http://www.mskpresent.ru/
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