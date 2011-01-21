Срочно написать модуль "Почтовая рассылка"

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки199 просмотров

Требуется срочно написать модуль позволяющий производить массовую рассылку по зарегистрированным на сайте пользователям.

Желательно написать уже сегодня.

CMS – Simp.la

Сайт – hardsoda.ru

Ждем ваших предложений. Обязательно указывайте бюджет.

14 лет назад
fedorovalexey
Алексей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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