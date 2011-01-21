Нужно переделать модуль загрузки товаров в базу интернет-магазина. Сейчас загрузка происходит очень медленно и ограничена до 1000 товаров в файле. Также нужно изменит структуру импорта товара на подобии файла который во вложении. Сайт :http://all-tyres.com.ua/
Срочно написать модуль "Почтовая рассылка"
Требуется срочно написать модуль позволяющий производить массовую рассылку по зарегистрированным на сайте пользователям.
Желательно написать уже сегодня.
CMS – Simp.la
Сайт – hardsoda.ru
Ждем ваших предложений. Обязательно указывайте бюджет.
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