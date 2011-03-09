Верстка, интеграция, программирование (Битрикс)

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Завершен1 заявка134 просмотра

Собрать сайт по детальному описанию функционала.

Основные разделы:

- форум

- блоги (требует незначительной доработки)

- информационные блоки (2 шт, требует доработки)

- рейтинги участников

- личный кабинет пользователя

Требования:

- прямой исполнитель. Так как знаю что требуется и обсуждение будет на уровне возможности реализации с программистом. Хочется видеть кто несет ответственность за качество и сроки.

- работа без предоплаты. Оплата поэтапно.

- работа по совместно составленному графики (при нормальном темпе это 2 недели).

- наличие времени. Не допустимо откладывать исполнение/начало работы на какое то время.

- обязательное пристутсвие в сети в оговоренные интервалы времени

- портфолио.

Стоимость проекта 20-30 т.р. Прошу посредников не беспокоить, удобнее работать с прямым исполнителем.

Все моменты работы и условия проговариваются по скайпу.

14 лет назад
hdw32
40 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

nsvisiongroup
Кирилл 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$10
15 дней
Работа выполнена качественно, знания битрикс на 5+. Человек честный, ответственный, уравновешенный, что немаловажно. Из недостатков: - работа была затянута, однако удалось в итоге найти общий язык и решить этот момент; - часто вылезали недоработки, на которые приходилось указывать и подправлять, что также отнимало время. Общие эмоции от сотрудничества положительные. При необходимости буду обращаться еще.
Работаем с Дмитрием уже 4 года :)

Заявки фрилансеров

nsvisiongroup
Кирилл 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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