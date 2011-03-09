Нужно переделать модуль загрузки товаров в базу интернет-магазина. Сейчас загрузка происходит очень медленно и ограничена до 1000 товаров в файле. Также нужно изменит структуру импорта товара на подобии файла который во вложении. Сайт :http://all-tyres.com.ua/
Верстка, интеграция, программирование (Битрикс)
Собрать сайт по детальному описанию функционала.
Основные разделы:
- форум
- блоги (требует незначительной доработки)
- информационные блоки (2 шт, требует доработки)
- рейтинги участников
- личный кабинет пользователя
Требования:
- прямой исполнитель. Так как знаю что требуется и обсуждение будет на уровне возможности реализации с программистом. Хочется видеть кто несет ответственность за качество и сроки.
- работа без предоплаты. Оплата поэтапно.
- работа по совместно составленному графики (при нормальном темпе это 2 недели).
- наличие времени. Не допустимо откладывать исполнение/начало работы на какое то время.
- обязательное пристутсвие в сети в оговоренные интервалы времени
- портфолио.
Стоимость проекта 20-30 т.р. Прошу посредников не беспокоить, удобнее работать с прямым исполнителем.
Все моменты работы и условия проговариваются по скайпу.
Выбранный исполнитель
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