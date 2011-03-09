Верстка, интеграция, программирование (Битрикс)

Собрать сайт по детальному описанию функционала.

Основные разделы:

- форум

- блоги (требует незначительной доработки)

- информационные блоки (2 шт, требует доработки)

- рейтинги участников

- личный кабинет пользователя

Требования:

- прямой исполнитель. Так как знаю что требуется и обсуждение будет на уровне возможности реализации с программистом. Хочется видеть кто несет ответственность за качество и сроки.

- работа без предоплаты. Оплата поэтапно.

- работа по совместно составленному графики (при нормальном темпе это 2 недели).

- наличие времени. Не допустимо откладывать исполнение/начало работы на какое то время.

- обязательное пристутсвие в сети в оговоренные интервалы времени

- портфолио.

Стоимость проекта 20-30 т.р. Прошу посредников не беспокоить, удобнее работать с прямым исполнителем.

Все моменты работы и условия проговариваются по скайпу.