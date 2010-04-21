Ну что можно сказать профессионалы. Делают все оперативно и качественно. Всегда на связи. Во время выполнения проекта было много проблем, возникающих по нашей вине, которые исполнитель оперативно и терпеливо решал, за что отдельное спасибо. Отличные ребята всем советую, в будущем буду работать тоже с ними.