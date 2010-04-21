Группа фрилансеров: дизайнеров и веб-программистов.
NSVision Group - группа фрилансеров: дизайнеров и веб-программистов, нацеленных на проекты различной сложности.
Специализация: Разработка сайтов и программирование на API 1С-Битрикс; разработка уникальных веб-дизайнов; вёрстка HTML шаблонов на основе исходного дизайна.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$300
0 баллов
14 лет назад
AJAX
Безобразное отношение.. взяли предоплату 50%, выполнили часть (самую простую часть) работы и все.. сначала завтраками кормили, теперь вообще пропали... все сроки нам сорвали... терпел 3 недели, не выдержал.. пишу минус...
$10
9 баллов
14 лет назад
Работа выполнена качественно, знания битрикс на 5+. Человек честный, ответственный, уравновешенный, что немаловажно. Из недостатков: - работа была затянута, однако удалось в итоге найти общий язык и решить этот момент; - часто вылезали недоработки, на которые приходилось указывать и подправлять, что также отнимало время. Общие эмоции от сотрудничества положительные. При необходимости буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Работаем с Дмитрием уже 4 года :)
$30
10 баллов
14 лет назад
Все хорошо, быстро, молодец
Ответный отзыв
Отлично поработали. Своевременная оплата.
$200
10 баллов
15 лет назад
Ну что можно сказать профессионалы. Делают все оперативно и качественно. Всегда на связи. Во время выполнения проекта было много проблем, возникающих по нашей вине, которые исполнитель оперативно и терпеливо решал, за что отдельное спасибо. Отличные ребята всем советую, в будущем буду работать тоже с ними.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Оперативная оплата, чёткие задачи, приятно общаться. Спасибо!
$100
10 баллов
15 лет назад
Отличная команда! Все проблемы решают быстро и качественно в соответствии с пожеланиями заказчика. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
Мегаоперативная оплата. Очень понимающий заказчик. Будем рады сотрудничать в дальнейшем.
Веб-программирование
9 отзывов(-1)
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
7 отзывов
от $30
от 1 дня
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HTML-верстка
5 отзывов
от $150
от 3 дней
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Интернет-магазины
нет отзывов
от $2000
от 30 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $200
от 60 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $1000
от 15 дней
нет рейтинга