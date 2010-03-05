Админка Битрикс

Требуется в административной части Битрикса, добавить возможность пакетного перемещения статей из одного раздела инфоблока в другой, а так же из одного инфоблока в другой инфоблок с возможность указания его разделов. Изменения внести с учётом того чтобы при обновлении системы не произошло перезаписи изменённых файлов, но в тоже время что бы файлы админки могли обновляться с сервера обновлений Битрикса.

Цены указывайте в ПС.