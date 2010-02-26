Не отображаются транзакции в адм.панели

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки152 просмотра

Посмотреть и исправить отображение транзакций "Платежей" в административной панели казино http://www.admin.casino.web-graf.ru/ (Логин- admin Пароль -admin100).

Не работает у всех трех видов пользователей "Администратор, Агент, Субагент".

Оплата Блиц перевод через Сбербанк, по факту. Возможно webmoney.

15 лет назад
1QQ
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

SevenWays
Виталий 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$20
1 день
Виталий очень ответственный исполнитель, выполнил все в срок, замечаний нет. Будем сотрудничать!
Сотрудничество с агенством "Веб-Граф" получилось продуктивное. Быстро и четко определились с целями, оплата не заставила себя ждать. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

SevenWays
Виталий 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад

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