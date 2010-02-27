Общая задача: необходимо средствами PHP обращаться к сайту arbitrage.webmoney.ru проходить авторизац ию с использованием ключа Keeper.Light и выставлять/снимать претензии. Оптимальный вариант решения: php-скрипт, в котором происходит имитация работы браузера с использован ием ...
Дизайн одеть на сайт
Нужно дизайн в формате PSD одеть на сайт (казино)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
http://www.mt-personal.ru/zayavki/anketa-kandidata.html при отправке формы выдаёт пустую страницу вместо положенной страницы "спасибо". а при выводе формы через компонент http://www.mt-personal.ru/index.php?option=com_akoforms&func=showform&formid=1 она даже не показывается! с чем это может ...Закрыт15 лет назад
- $250
1/ Доска бесплатных объявлений 2/ Доска платных объявлений 3/ Смс-биллинг + доступ к контактным данным через пароль. Пишите сроки и стоимость работы, а также ссылки на подобные Ваши работы. Тех.задание прилагается. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Доброй ночи. Нужен человек который будет постоянно помогать с интеграцией компонентов битрикс. От Вас хотелось бы услышать стоимость за один компонент.Закрыт15 лет назад
Надо сделать некий функциональную веб-систему. Собственно, это автоматизация бизнес процесса одного специализированного веб-магазина. Это ряд веб-форм с типичными элементами управления (списки, кнопки, таблицы итд.) Логика вся ...Закрыт15 лет назад
Нужно написать модуль, цель которого прописывать некий текст в начале шаблона сайта (прописывание анкоров на странице) в зависимости от категории страницы и названия новости. Например: Если новости просто отсортированы по категории ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $500
Нужен плагин с функцией афишы для Wordpress Интересует стоимость и сроки создания Если есть уже подобные готовые решения, то они тоже будут интересны ТЗ нижеЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужен плагин реферальной регистрации. Только не совсем обычный. В общем Пользователей регистрируется , указывает кто его позвал, т.е. вводит первые несколько букв имени пользователя и выбирает его из с писка, который выпадает(реализовано, но не прикручено ...Закрыт15 лет назад
Есть сайт kobzew.ru - joomla Вы видите там верхнее меню, в нем есть много ссылок, например перейдем по ссылке Частным клиентам->Недвижимость. Мы видим открылась таблица с статьями, и слева появилось меню (accordion s5) и ...Закрыт15 лет назад
Нужен php программист для реализации сложного меню на джумле. Динамическое меню с выводом товаров, с поиском по бренду и цене. Кнопки при выборе меню должны перемещаться вниз. подробности в личке. просьба указать примерную цену от:Закрыт15 лет назад